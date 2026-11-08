Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

Сибіга про черговий блекаут на ЗАЕС: санкції проти “Росатома” давно назріли

“Корпорація, безпосередньо причетна до незаконної окупації атомної електростанції, не може й надалі вести міжнародну діяльність у звичайному режимі”.

Сибіга про черговий блекаут на ЗАЕС: санкції проти “Росатома” давно назріли
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи черговий блекаут на окупованій Запорізькій АЕС, закликав до посилення міжнародного тиску на Москву, зокрема запровадження санкцій проти “Росатома”.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

Сьогодні вночі лише від початку 2026 року найбільша атомна електростанція Європи вже 16 раз залишилася без зовнішнього електропостачання

Реклама

 “Вчергове ядерна безпека окупованої Росією Запорізької АЕС залежить від аварійних дизельних генераторів, запасів пального для яких вистачить лише приблизно на два тижні роботи в обмеженому режимі”, – підкреслив міністр.

Сибіга наголосив, що Росія не має права тримати цілий континент у заручниках наслідків своєї окупації, а Кремль не може вдавати, ніби наслідки його дій обмежаться лише територією України.

Дипломат наголошує, що міжнародна реакція нарешті має відповідати масштабам цієї загрози – санкції проти “Росатома” давно назріли. 

“Корпорація, безпосередньо причетна до незаконної окупації атомної електростанції, не може й надалі вести міжнародну діяльність у звичайному режимі”, – заявив Сибіга.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies