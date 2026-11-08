Сибіга про черговий блекаут на ЗАЕС: санкції проти “Росатома” давно назріли

“Корпорація, безпосередньо причетна до незаконної окупації атомної електростанції, не може й надалі вести міжнародну діяльність у звичайному режимі”.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи черговий блекаут на окупованій Запорізькій АЕС, закликав до посилення міжнародного тиску на Москву, зокрема запровадження санкцій проти “Росатома”.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

Сьогодні вночі лише від початку 2026 року найбільша атомна електростанція Європи вже 16 раз залишилася без зовнішнього електропостачання.

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“Вчергове ядерна безпека окупованої Росією Запорізької АЕС залежить від аварійних дизельних генераторів, запасів пального для яких вистачить лише приблизно на два тижні роботи в обмеженому режимі”, – підкреслив міністр.

Сибіга наголосив, що Росія не має права тримати цілий континент у заручниках наслідків своєї окупації, а Кремль не може вдавати, ніби наслідки його дій обмежаться лише територією України.

Дипломат наголошує, що міжнародна реакція нарешті має відповідати масштабам цієї загрози – санкції проти “Росатома” давно назріли.

“Корпорація, безпосередньо причетна до незаконної окупації атомної електростанції, не може й надалі вести міжнародну діяльність у звичайному режимі”, – заявив Сибіга.