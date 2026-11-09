У лікарні помер нападник, який влаштував стрілянину у центрі Кракова

Стрілець, який у суботу вбив шістьох людей у центрі Кракова, помер у лікарні, пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
Поліцейські поранили його і затримали через кілька хвилин після того, як він відкрив вогонь по людях на головній площі польського міста, перебуваючи в автомобілі.
Окрім того, унаслідок атаки 16 людей отримали поранення. Потім у помешканні підозрюваного було виявлено тіла його сестри, матері та батька.
Влада повідомила, що нападник – 24-річний житель міста Островець-Свентокшиський на південному сході Польщі – можливо, діяв під впливом ультраправої ідеології.
“На одязі зловмисника було багато різних емблем; їх частково дослідили та інтерпретували”, – повідомила в понеділок радіостанції TOK FM речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.
“Ці нашивки містили різноманітні мотиви, які наразі аналізують фахівці”, – додала вона.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цей напад актом ультраправого “тероризму”, проте правоохоронці поки що не озвучили можливого мотиву злочину. У країні триває траур за жертвами нападу.
- Національна прокуратура Польщі розслідує стрілянину, кваліфікувавши подію як імовірний “терористичний злочин”.
- Серед загиблих – громадянин Великої Британії, а серед поранених – громадяни Австрії, Великої Британії, Німеччини, Португалії та Росії. Під час затримання підозрюваного було поранено двох поліцейських. Зараз вони перебувають у лікарні, стан одного з них оцінюється як критичний.