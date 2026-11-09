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У лікарні помер нападник, який влаштував стрілянину у центрі Кракова

24-річний житель міста Островець-Свентокшиський, можливо, діяв під впливом ультраправої ідеології. 

У лікарні помер нападник, який влаштував стрілянину у центрі Кракова
Фото: EPA/UPG

Стрілець, який у суботу вбив шістьох людей у центрі Кракова, помер у лікарні, пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Поліцейські поранили його і затримали через кілька хвилин після того, як він відкрив вогонь по людях на головній площі польського міста, перебуваючи в автомобілі.

Окрім того, унаслідок атаки 16 людей отримали поранення. Потім у помешканні підозрюваного було виявлено тіла його сестри, матері та батька.

Влада повідомила, що нападник – 24-річний житель міста Островець-Свентокшиський на південному сході Польщі – можливо, діяв під впливом ультраправої ідеології. 

“На одязі зловмисника було багато різних емблем; їх частково дослідили та інтерпретували”, – повідомила в понеділок радіостанції TOK FM речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

“Ці нашивки містили різноманітні мотиви, які наразі аналізують фахівці”, – додала вона.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цей напад актом ультраправого “тероризму”, проте правоохоронці поки що не озвучили можливого мотиву злочину. У країні триває траур за жертвами нападу.
  • Національна прокуратура Польщі розслідує стрілянину, кваліфікувавши подію як імовірний “терористичний злочин”.
  • Серед загиблих – громадянин Великої Британії, а серед поранених – громадяни Австрії, Великої Британії, Німеччини, Португалії та Росії. Під час затримання підозрюваного було поранено двох поліцейських. Зараз вони перебувають у лікарні, стан одного з них оцінюється як критичний.
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