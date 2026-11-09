У лікарні помер нападник, який влаштував стрілянину у центрі Кракова

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Стрілець, який у суботу вбив шістьох людей у центрі Кракова, помер у лікарні, пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Поліцейські поранили його і затримали через кілька хвилин після того, як він відкрив вогонь по людях на головній площі польського міста, перебуваючи в автомобілі.

Окрім того, унаслідок атаки 16 людей отримали поранення. Потім у помешканні підозрюваного було виявлено тіла його сестри, матері та батька.

Влада повідомила, що нападник – 24-річний житель міста Островець-Свентокшиський на південному сході Польщі – можливо, діяв під впливом ультраправої ідеології.

“На одязі зловмисника було багато різних емблем; їх частково дослідили та інтерпретували”, – повідомила в понеділок радіостанції TOK FM речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

“Ці нашивки містили різноманітні мотиви, які наразі аналізують фахівці”, – додала вона.