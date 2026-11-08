Біля узбережжя Сенегалу затонув човен із мігрантами. Відомо про щонайменше 21 загиблого

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок затоплення човна з мігрантами біля узбережжя Сенегалу.

Про це в неділю, 8 листопада, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, пише Reuters та повідомляє АР.

За даними відомства, станом на вечір суботи рятувальники знайшли 21 тіло та врятували одного пасажира. Аварія сталася поблизу міста Кебемер, приблизно за 180 км на північ від столиці Дакар.

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Пошуково-рятувальна операція триває. У міністерстві зазначили, що човен перевозив людей, які намагалися нелегально мігрувати, однак не уточнили, скільки пасажирів перебувало на борту.

Атлантичний міграційний шлях із Західної Африки до Канарських островів Іспанії є одним із найсмертоносніших у світі. За даними іспанської правозахисної групи Walking Borders, за перші п'ять місяців 2026 року загинуло щонайменше 635 людей.

Група зазначила, що на кожні 100 мігрантів, які дісталися Канарських островів за цей період, припадало близько 21 загиблого.

У липні Агентство ООН у справах біженців заявило, що протягом одного тижня майже 150 людей загинули або зникли безвісти на човнах, що затонули біля берегів Мавританії , намагаючись дістатися до Європи. Воно додало, що майже 400 людей було врятовано.

У новорічну ніч 2025 року біля узбережжя Гамбії затонув човен, на борту якого було понад 200 мігрантів . Представники Червоного Хреста повідомили, що було знайдено 44 тіла.