ЄС подав до суду на IBM та її партнерів через проблеми з новою прикордонною системою

Європейський Союз подав до суду на американську компанію IBM, французьку Atos та італійську Leonardo через неодноразові затримки з розробкою нової Системи в’їзду/виїзду (EES), призначеної для посилення контролю на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Позов у грудні 2025 року подало агентство EU-Lisa, відповідальне за впровадження системи, до суду в Естонії, де розташована його штаб-квартира.

За даними Financial Times, консорціум неодноразово порушував встановлені терміни, а також оскаржував попередження та штрафи з боку агентства.

Система EES зобов’язує громадян країн, що не входять до ЄС, під час першого в’їзду до Шенгенської зони здавати відбитки пальців і фотографуватися, щоб виявляти осіб, які перевищують дозволений термін перебування, або перебувають у розшуку. Її запуск планували ще на 2022 рік, однак повністю розгорнути систему вдалося лише у 2026-му.

Реклама

Впровадження супроводжувалося численними технічними проблемами: зокрема, сканери відбитків пальців виходили з ладу через потрапляння на них поту, що спричиняло багатогодинні черги в європейських аеропортах. Деякі країни ЄС досі закуповують необхідне обладнання.

Листування між компаніями та EU-Lisa свідчить, що суперечки щодо затримок і штрафів тривали щонайменше з 2021 року. Підрядники пояснювали порушення термінів зовнішніми обставинами, зокрема пандемією COVID-19, і критикували проєктом з боку агентства. Водночас вартість контракту зросла зі 142 млн євро до 212 млн євро ще у 2021 році, а затримки призвели до додаткових витрат на обслуговування обладнання та програмного забезпечення.

У 2023 році EU-Lisa майже подвоїло бюджет системи – до 40 млн євро, перерозподіливши кошти з інших проєктів. Термін дії контракту завершився у 2025 році, після чого впровадження системи передали новому консорціуму, хоча IBM, Atos і Leonardo залишалися відповідальними за проєкт до серпня 2026-го. Окремо проєкт зіткнувся зі звинуваченнями щодо кібербезпеки: за даними FT, Atos використовувала свій московський офіс для закупівлі програмного забезпечення для прикордонної системи.

Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством (OLAF) визнало, що є достатньо підстав для подальшого розслідування можливого російського втручання, однак передало справу назад до EU-Lisa, попри критику первинної оцінки агентства. Саме EU-Lisa та Європейська комісія наголошують, що судовий позов стосується затримок на етапі розробки й не впливає на нинішню роботу системи, яка, за їхніми словами, вже повністю функціонує в Європі.