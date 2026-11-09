Президент Колумбії наказав посилити захист журналістів у країні через погрози наркотерористів

На тлі протистояння урядових сил зі збройними угрупованнями рівень насильства в країні зростає.

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Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья з військовими

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья розпорядився посилити заходи безпеки для засобів масової інформації в країні, пише Bloomberg.

Це рішення було прийнято на підставі розвідувальних даних про можливі напади великого партизанського угруповання на об'єкти телерадіомовлення.

“Свобода преси є священною, і її необхідно поважати. Жодне наркотерористичне угруповання не зможе змусити ЗМІ замовкнути за допомогою погроз, залякування чи насильства”, — написав Де ла Еспріелья у соціальних мережах.

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Для захисту телерадіокомпаній RCN і Caracol будуть залучені сили безпеки. Також буде посилено охорону журналу Semana. Президент заявив, що “весь державний ресурс” буде “задіяний для захисту цих медіа, їхніх журналістів, співробітників та їхніх родин”.

Де ла Еспріелья, який прийшов до влади цього року, – прихильник жорсткої лінії, він веде рішучу боротьбу проти незаконних збройних формувань, зокрема Армії національного визволення (ELN).

Ця стратегія передбачає співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа і кардинально відрізняється від підходу його попередника лівих поглядів, який намагався роззброїти партизанів, причетних до торгівлі кокаїном, шляхом переговорів.

Зазначимо, на тлі протистояння урядових сил зі збройними угрупованнями рівень насильства в країні зростає.

Стало відомо, що у суботу внаслідок удару безпілотника по військовій базі на півночі Колумбії загинули троє військовослужбовців. Цей регіон є осередком незаконного видобутку золота. Контроль над ним оскаржують ELN, “Клан затоки” (Gulf Clan) та інші партизанські угруповання.