ЄС застосує щодо України спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях

Євросоюз застосує щодо України спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях, що дозволить оперативно виділити кошти для нашої країни. Зараз команди працюють над цим.

Про це написав український президент Володимир Зеленський після розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче – у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні. Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим», – повідомив глава держави.

Політики також говорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими та євроінтеграційні питання.

Зеленський зазначив, що цього тижня Єврокомісія опублікувала щорічний звіт про розширення Європейського Союзу, де успішно оцінила прогрес України. Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи, повідомив президент.

«Звісно, обговорили дипломатію. Днями були переговори в Брюсселі, де наші команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи. Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати», – додав він.