Кількість жертв внаслідок аварії човна з мігрантами біля Сенегалу зросла до 34

Кількість загиблих внаслідок учорашньої аварії човна з мігрантами біля узбережжя Сенегалу зросла до 34. Про це з посиланням на Сенегальське пресагентство пише BBC.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що врятували одну людину. Кількість зниклих безвісти все ще не встановлена.

Невеликий дерев'яний човен перекинувся між столицею Дакаром і північним містом Сен-Луї, коли прямував до Канарських островів Іспанії. Загиблі, тіла яких вдалося знайти, були громадянами Сенегалу. Національність інших людей на борту встановлюватимуть, повідомив засновник групи допомоги мігрантам Boza Fii Саліу Діуф.

Іспанська група з захисту прав мігрантів Walking Borders з січня по травень цього року зафіксувала 635 смертей на Атлантичному шляху до Канарських островів, і це найвище число за весь період спостережень.