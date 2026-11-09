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Розвідка: Кремль відмовився допомагати портам півдня Росії, де майже зупинилися вантажні перевезення

Через погіршення безпекової ситуації в Азово-Чорноморському басейні обсяги перевалки на окремих південних терміналах скоротилися на 95–100%.

Розвідка: Кремль відмовився допомагати портам півдня Росії, де майже зупинилися вантажні перевезення
Фото: СЗРУ

Вантажні перевезення через південні порти Росії майже зупинилися через погіршення безпекової ситуації на тлі війни проти України. Значну частину вантажопотоків переорієнтували на північно-західні напрямки, а окремі портові термінали у вересні скоротили обсяги перевалки на 95–100%.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Особливо відчутною криза стала для експорту зерна та сільськогосподарської продукції, які традиційно забезпечували значну частину вантажопотоку південних портів. У липні–серпні обсяги перевалки таких вантажів скоротилися більш ніж удвічі – із 7,9 млн до 3,8 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Через ситуацію регіональна влада та представники портової галузі звертаються до федерального уряду з проханнями про фінансову підтримку. Зокрема, вони пропонують запровадити субсидії на зарплати працівникам, компенсувати витрати на утримання обладнання, надати пільгові кредити та відтермінувати сплату податків і орендних платежів.

Також російські портовики просять збільшити страхове покриття воєнних ризиків. Частина працівників уже втратила роботу або перейшла на скорочений графік.

Однак федеральна влада не готова брати на себе додаткові витрати. За оцінками, лише компенсація зарплат портовим працівникам могла б коштувати бюджету РФ 6,6–8 млрд рублів на рік.

Не погоджується російська влада і на інші запропоновані механізми підтримки. Мінфін РФ заявив, що не може адміністративно визначати умови перестрахування воєнних ризиків. Відтермінування орендних платежів за федеральне майно пропонують на платних умовах – за ставкою ключова ставка плюс 5,18% річних.

Таким чином, підприємства, які втратили можливість повноцінно працювати через безпекові ризики, можуть отримати додаткове фінансове навантаження замість державної допомоги.

У СЗР зазначають, що війна проти України спричиняє для Росії не лише прямі витрати, а й масштабні непрямі втрати – від скорочення експорту до погіршення становища підприємств, які залишилися без підтримки держави.

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