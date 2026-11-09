Українська делегація вирушила до ОАЕ, де відбудуться переговори з Росією і США

Українська переговорна делегація вже на шляху до місця запланованих зустрічей із представниками США та Росії в Абу-Дабі. У вівторок та середу там має відбутись тристоронній формат перемовин, повідомив у Facebook очільник делегації і голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами Україна проведе окремі координаційні зустрічі.

«Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – прокоментував він.

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Мета України – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення після війни, підкреслив Умєров. Він подякував американським перемовникам Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру за підготовку зустрічі.

Переговори України, США і Росії

10-11 листопада в ОАЕ відбудуться перші з лютого очні тристоронні переговори України, США і Росії. Перемовини в такому форматі розпочалися восени 2025-го, після того, як американці привезли до Києва мирний план, частина якого категорично не влаштовувала Київ, оскільки пропонувала відмову від української території. Зустрічі були зупинені після початку війни проти Ірану й зміни американського фокусу на Близький Схід.

У ході перемовин Україні і Росії не вдалося повністю узгодити свої позиції: Москва продовжувала наполягати на територіальних поступках, Україна – відкидати цей варіант і пропонувати зупинку бойових дій на поточних лініях, а США – просувати «демілітаризовану зону» з іноземним спостереженням. Сторони напрацювали 28-пунктний план, але затвердити його не змогли. Однак вагомим наслідком переговорів стало відновлення обмінів полоненими.

3 листопада Стів Віткофф анонсував новий раунд переговорів між Росією та Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що на перемовинах йтиметься про гарантії безпеки після війни і питання відновлення.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що питання закінчення війни можливо розв'язати лише на найвищому рівні, але він вважає, що зустрічі команд можуть наблизити перемовини на рівні президентів.

«Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі “land swaps”? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України. Всі ці питання – це питання територій. Їх можуть виписувати в різних форматах, і це відбувалося. Ми готові обговорювати питання територій, тому що “рускіє” постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного», – казав він.