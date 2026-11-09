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2026 рік можуть визнати найспекотнішим роком за всю історію спостережень

Минулого тижня кліматична служба ЄС Copernicus підтвердила, що жовтень став найспекотнішим за всю історію спостережень.

2026 рік можуть визнати найспекотнішим роком за всю історію спостережень
Повені і зсув на кордоні між Тибетом і Непалом
Фото: The Daily Star

2026 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію спостережень – на тлі впливу глобального потепління та кліматичного явища Ель-Ніньйо.

Таким є прогноз незалежної американської дослідницької групи Berkeley Earth, повідомляє BBC.

Навіть попри те, що до кінця року залишається ще два місяці, існує 95-відсоткова ймовірність того, що 2026 рік перевершить попередній рекорд, встановлений у 2024 році.

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Минулого тижня кліматична служба ЄС Copernicus підтвердила, що жовтень став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Доктор Роберт Роде з організації Berkeley Earth попередив, що це лише початок. “У майбутньому можливі значно масштабніші й драматичніші зміни”, – зазначив він.

Головною причиною підвищення глобальної температури є зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері, що значною мірою зумовлено спалюванням викопного палива.

Сьогодні Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН оприлюднила власну доповідь. Хоча її прогнози обережніші, ніж у Berkeley Earth, в організації передбачають, що 2026 рік увійде до четвірки найтепліших років за всю історію спостережень.

За даними ВМО, у 2027 році ситуація не покращиться. Ель-Ніньйо триватиме й наступного року, сприяючи подальшому підвищенню температури.

Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло заявила, що це надає нового змісту вислову “поза межами будь-яких графіків”.

Зазначимо, цього літа в Європі понад 50 тисяч людей загинули через хвилі спеки. Значні території Північної Америки накрив смог від лісових пожеж. У Непалі обвал льодовика спричинив зсув ґрунту, що призвів до загибелі понад 1500 осіб.

  • Cьогодні в Анталії офіційно стартує 31-ша Конференція ООН зі зміни клімату (COP31), яка триватиме до 20 листопада. У Туреччині збираються десятки світових лідерів і представники майже 190 країн для участі в кліматичних переговорах.
  • Саміт нетипово матиме двох господарів: його проведуть у турецькій Анталії, але змістовною частиною переговорів та фінальними резолюціями керуватиме Австралія.
  • Країни, що розвиваються, та громадянське суспільство прагнутимуть зробити питання кліматичного фінансування й справедливості центральними темами переговорів на конференції.
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