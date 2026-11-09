2026 рік можуть визнати найспекотнішим роком за всю історію спостережень

2026 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію спостережень – на тлі впливу глобального потепління та кліматичного явища Ель-Ніньйо.
Таким є прогноз незалежної американської дослідницької групи Berkeley Earth, повідомляє BBC.
Навіть попри те, що до кінця року залишається ще два місяці, існує 95-відсоткова ймовірність того, що 2026 рік перевершить попередній рекорд, встановлений у 2024 році.
Минулого тижня кліматична служба ЄС Copernicus підтвердила, що жовтень став найспекотнішим за всю історію спостережень.
Доктор Роберт Роде з організації Berkeley Earth попередив, що це лише початок. “У майбутньому можливі значно масштабніші й драматичніші зміни”, – зазначив він.
Головною причиною підвищення глобальної температури є зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері, що значною мірою зумовлено спалюванням викопного палива.
Сьогодні Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН оприлюднила власну доповідь. Хоча її прогнози обережніші, ніж у Berkeley Earth, в організації передбачають, що 2026 рік увійде до четвірки найтепліших років за всю історію спостережень.
За даними ВМО, у 2027 році ситуація не покращиться. Ель-Ніньйо триватиме й наступного року, сприяючи подальшому підвищенню температури.
Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло заявила, що це надає нового змісту вислову “поза межами будь-яких графіків”.
Зазначимо, цього літа в Європі понад 50 тисяч людей загинули через хвилі спеки. Значні території Північної Америки накрив смог від лісових пожеж. У Непалі обвал льодовика спричинив зсув ґрунту, що призвів до загибелі понад 1500 осіб.
- Cьогодні в Анталії офіційно стартує 31-ша Конференція ООН зі зміни клімату (COP31), яка триватиме до 20 листопада. У Туреччині збираються десятки світових лідерів і представники майже 190 країн для участі в кліматичних переговорах.
- Саміт нетипово матиме двох господарів: його проведуть у турецькій Анталії, але змістовною частиною переговорів та фінальними резолюціями керуватиме Австралія.
- Країни, що розвиваються, та громадянське суспільство прагнутимуть зробити питання кліматичного фінансування й справедливості центральними темами переговорів на конференції.