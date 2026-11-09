2026 рік можуть визнати найспекотнішим роком за всю історію спостережень

Минулого тижня кліматична служба ЄС Copernicus підтвердила, що жовтень став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Повені і зсув на кордоні між Тибетом і Непалом

2026 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію спостережень – на тлі впливу глобального потепління та кліматичного явища Ель-Ніньйо.

Таким є прогноз незалежної американської дослідницької групи Berkeley Earth, повідомляє BBC.

Навіть попри те, що до кінця року залишається ще два місяці, існує 95-відсоткова ймовірність того, що 2026 рік перевершить попередній рекорд, встановлений у 2024 році.

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Минулого тижня кліматична служба ЄС Copernicus підтвердила, що жовтень став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Доктор Роберт Роде з організації Berkeley Earth попередив, що це лише початок. “У майбутньому можливі значно масштабніші й драматичніші зміни”, – зазначив він.

Головною причиною підвищення глобальної температури є зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері, що значною мірою зумовлено спалюванням викопного палива.

Сьогодні Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН оприлюднила власну доповідь. Хоча її прогнози обережніші, ніж у Berkeley Earth, в організації передбачають, що 2026 рік увійде до четвірки найтепліших років за всю історію спостережень.

За даними ВМО, у 2027 році ситуація не покращиться. Ель-Ніньйо триватиме й наступного року, сприяючи подальшому підвищенню температури.

Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло заявила, що це надає нового змісту вислову “поза межами будь-яких графіків”.

Зазначимо, цього літа в Європі понад 50 тисяч людей загинули через хвилі спеки. Значні території Північної Америки накрив смог від лісових пожеж. У Непалі обвал льодовика спричинив зсув ґрунту, що призвів до загибелі понад 1500 осіб.