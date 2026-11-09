Reuters: таємна російська мережа використовувала заворушення у Франції для впливу через соцмережі

«Операція Overload», яка діє з вересня 2023 року, спрямована проти західних публічних діячів, установ і медіа з метою дискредитації цих суб’єктів та їхньої підтримки України, водночас просуваючи контент, що відповідає інтересам Росії.

Таємна російська мережа намагалася використати минуломісячні заворушення у Франції, поширюючи в соціальних мережах повідомлення про те, що причиною безладів стала неконтрольована імміграція, а уряд втратив контроль над ситуацією.

Про це йдеться у внутрішній оцінці ЄС, з якою ознайомилося агентство Reuters. Окремий звіт, підготовлений Міністерством закордонних справ Франції, також потрапив у розпорядження Reuters. У ньому зазначається, що акаунти, пов’язані з Ізраїлем і американським рухом MAGA, теж поширювали ворожі наративи про заворушення, пов’язуючи їх із радикальним ісламізмом та міграцією.

За даними французького відомства, десять найпопулярніших дописів проросійських акаунтів у соцмережі X набрали 2,8 млн переглядів у період із 16 до 18 жовтня. Водночас публікації акаунтів, пов’язаних із MAGA, зібрали понад 49 млн переглядів, а дописи ізраїльських посадовців, урядових акаунтів, медіа та інфлюенсерів – понад 35 млн.

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Минулого місяця в містах Франції спалахнули заворушення: протести проти зростання вартості життя та погіршення якості державних послуг у деяких місцях вийшли з-під контролю. Країна пережила одне з наймасштабніших насильницьких протистоянь за останні десятиліття.

За оцінкою ЄС, таємна російська мережа під назвою «Операція Overload» поширювала відео, в яких видавала себе за західні медіа, щоб впливати на французьку аудиторію. У деяких із них неправдиво стверджувалося, що мігранти ґвалтували протестувальників або що невдовзі відбудуться терористичні атаки.

У звіті ЄС зазначається, що «Операція Overload», яка діє з вересня 2023 року, спрямована проти західних публічних діячів, установ і медіа з метою дискредитації цих суб’єктів та їхньої підтримки України, водночас просуваючи контент, що відповідає інтересам Росії. Крім того, діяльність мережі мала на меті послабити європейську підтримку України шляхом поширення тверджень, що європейські уряди віддають Україні пріоритет над внутрішніми проблемами своїх країн, ідеться у звіті.

Британський аналітичний центр Institute for Strategic Dialogue у своєму звіті минулого року назвав «Операцію Overload» «постійною та масштабною російською інформаційною операцією». За його оцінкою, мережа видає себе за надійні джерела інформації, щоб сіяти розбрат, плутанину та недовіру. Там додали, що мережа «перемикається з однієї країни на іншу, щоб використовувати кризи та суспільні дискусії у власних цілях».

Французький державний орган із протидії дезінформації Viginum опублікував у 2024 році докладний звіт про «Операцію Overload» та подібні російські операції. Французькі посадовці заявляли, що такі кампанії знову активізуються під час протестів, виборів та інших подій, які можна використати для дискредитації Франції.

Оцінка ЄС охоплює період із 7 до 21 жовтня. У ній зазначається, що Росія намагалася представити французьке керівництво слабким і дедалі більш авторитарним.

«Такі події створюють можливості для підриву національних урядів, розпалювання страху й розколу, а також формування громадської думки напередодні виборів», — ідеться в документі ЄС з обмеженим доступом, підготовленому фахівцями з дезінформації дипломатичної служби об’єднання.

Водночас автори документа не знайшли доказів того, що Москва чи інші зовнішні гравці спровокували або посилили протести. Їхню діяльність охарактеризували як «опортуністичне використання заворушень».

Reuters не зміг незалежно перевірити твердження, наведені у французькому звіті та оцінці ЄС.

Французькі посадовці у відповідь на запит агентства послалися на заяви президента Емманюеля Макрона. 21 жовтня він сказав, що видимих ознак іноземного втручання в протести не було, однак мала місце «іноземна маніпуляція інформацією».