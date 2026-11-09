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​На Київщині внаслідок російської атаки загинула літня жінка, ще двох людей поранено

Зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. 

​На Київщині внаслідок російської атаки загинула літня жінка, ще двох людей поранено
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

У Вишгородському районі на Київщині внаслідок російської атаки загинула жінка. 

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. 

"Зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередньою інформацією, загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі будинку. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - написав він у Telegram.

Ще двоє людей дістали травми. Одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи. Він не потребував госпіталізації. Стан і характер травм іншої постраждалої уточнюється.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.

На місці працюють рятувальники та інші профільні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

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