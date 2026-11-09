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ОВА: ситуація в енергетиці Дніпровщини залишається складною

Критичну інфраструктуру заживили.

ОВА: ситуація в енергетиці Дніпровщини залишається складною
Фото: Пресслужба Укренерго

Ситуація в енергетиці Дніпропетровської області залишається складною, заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Понад добу енергетики та комунальники працюють без упину.

“Критичну інфраструктуру заживили. Повертається світло в оселі мешканців Дніпра, Кам’янського, Самара, Павлограда, Кривого Рогу та інших міст і сіл, знеструмлених через ворожі атаки”, – зазначив Ганжа.

Водночас частина споживачів досі без електрики. 

“Відновлення триває. Роботи багато. Постійні загрози з повітря ускладнюють і сповільнюють її. Деяке обладнання доводиться ремонтувати двічі, а то й тричі поспіль”, – додав очільник адміністрації.

За його словами, у деяких районах діють більш жорсткі обмеження електропостачання: чотири години зі світлом, чотири – без.

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