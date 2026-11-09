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ЦПД: у мережі поширюють фейк про світову кібератаку 17 листопада і зникнення інтернету на три місяці

Ця інформація не має жодних підтверджень.

ЦПД: у мережі поширюють фейк про світову кібератаку 17 листопада і зникнення інтернету на три місяці

У Центрі протидії дезінформації спростували фейк, що нібито 17 листопада станеться масштабна кібератака і хакери нібито “обнулять” банківські рахунки, а потім у всьому світі вимкнуть інтернет на три місяці.

Автори дописів закликають людей запасатися продуктами, водою та готівкою.

У ЦПД підкреслюють, що ця інформація не має жодних підтверджень. Автори дописів-першоджерел посилаються на чутки й неперевірені дані, а як доказ нібито майбутньої кібератаки наводять реальні рекомендації урядів різних країн щодо запасів на випадок надзвичайних ситуацій.

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“Насправді ці рекомендації не пов’язані з 17 листопада й не містять попереджень про кібератаку”, – додали у Центрі.

Також до чутки прив’язали заплановану на 17 листопада перевірку системи оповіщення у США. 

Йдеться лише про тестове повідомлення на радіо й телебаченні. Відключення інтернету чи обмеження доступу до банківських рахунків не передбачені.

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