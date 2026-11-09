Головне за ніч та ранок понеділка, 9 листопада: удар по Одесі, 140 боєзіткнень, майже 3000 ліквідованих окупантів

Нічні повітряні атаки , 140 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення в 12 областях.

У Одесі унаслідок російської атаки на інфраструктурний обʼєкт загинули троє людей.

Також відомо про одну постраждалу людину у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, жертвами є дві жінки та чоловік. Ще одна жінка ушпиталена з тяжкими пораненнями.

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Російського удару зазнало складське приміщення, де зберігалися продукти харчування. Виникла пожежа, триває ліквідація.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку фронту - 15.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев'ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2980 окупантів, 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 2 засоби ППО та 10 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 609 380 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

«У ніч на 09 листопада (з 18:00 08 листопада) противник атакував 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське», – розповіли в Повітряних силах.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них - реактивні), п’ять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння уламків у 9 місцях.

Через ворожі атаки на енергооб'єкти на ранок є знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Через значні пошкодження найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині, повідомляють в Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми.

У Росії повідомили про пожежу на Кірішському нафтопереробному заводі у Ленінградській області.

Як пише Astra, вночі у Санкт-Петербурзі перестав працювати мобільний інтернет, і місцева влада оголосила про начебто «величезну кількість БПЛА» у Ленінградській області. О 2:45 в аеропорту Пулково запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

ТОВ «ВО "Киришинефтеоргсинтез"» розташований приблизно за 100 км на південний схід від Санкт-Петербурга і є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч начебто збили 430 дронів над територіями Білгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Ленінградської, Липецької, Орловської, Псковської, Смоленської, Тамбовської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону та анексованого Криму.

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Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп вважає, що «ненависть між Зеленським і Путіним» є головною причиною того, що війна Росії проти України ще триває. В інтерв'ю CBS News він заявив, що на першій зустрічі між нинішніми президентами України і Росії до Путіна виявили «величезну неповагу».

Але зараз, переконаний він, сторони близькі до укладання угоди. Зазначимо, що це твердження він повторює від початку повернення до Білого дому взимку 2025-го, але Росія за цей час серйозних намірів домовлятися, а не схиляти українців до капітуляції так і не демонструвала.

«Я вважаю, що ця війна закінчиться, і закінчиться незабаром. І єдина причина, чому вона закінчиться, – це я. Між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть», – сказав Дональд Трамп, додавши, що війна закінчиться «з дещо зміненою формою України».

Подробиці – в новині.

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