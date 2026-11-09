У трьох містах на Київщині погіршилася якість повітря

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В Ірпені, Білій Церкві та Броварах на Київщині зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу, повідомили у Київській ОВА.

Тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та чутливих до подразників.

Мешканцям радять тримати вікна зачиненими, уникати тривалого перебування надворі, пити достатньо води і за наявності – увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин не зафіксовано.

В адміністрації додали, що помірний вітер змінних напрямків сприяє перемішуванню повітряних мас і швидкому розсіюванню шкідливих домішок.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.