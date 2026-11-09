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Частина Рівного залишилася без світла через перенавантаження електромереж

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Частина Рівного залишилася без світла через перенавантаження електромереж
Фото: Чернігівська ОДА

Частина Рівного знеструмлена через перенавантаження електромереж.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. 

"Через перенавантаження електромережі знеструмлена частина обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через аварію без світла залишилася частина Сарненського району. В обох випадках енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомлялося, Росія атакувала Рівненську область у ніч на 9 листопада. Під ударом була енергетика, житло та бізнес. Люди не постраждали. 

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