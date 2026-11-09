Частина Рівного залишилася без світла через перенавантаження електромереж

Частина Рівного знеструмлена через перенавантаження електромереж.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Через перенавантаження електромережі знеструмлена частина обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через аварію без світла залишилася частина Сарненського району. В обох випадках енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомлялося, Росія атакувала Рівненську область у ніч на 9 листопада. Під ударом була енергетика, житло та бізнес. Люди не постраждали.