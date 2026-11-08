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Шмигаль: Фонд підтримки енергетики України уклав рекордні контракти на майже 200 млн євро за місяць

У жовтні підписали 90 контрактів на постачання обладнання. Це найвищий місячний показник за весь час роботи Фонду.

Шмигаль: Фонд підтримки енергетики України уклав рекордні контракти на майже 200 млн євро за місяць
Денис Шмигаль під час наради із правлінням "Укренерго"
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

У жовтні Фонд підтримки енергетики України уклав 90 контрактів на постачання обладнання загальною вартістю майже 200 млн євро. Це рекордний показник за один місяць від початку роботи Фонду.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після розмови з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським.

За словами міністра, у 2026 році Фонд суттєво наростив темпи роботи та допомагає енергетичним компаніям швидше відновлювати інфраструктуру після російських атак.

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Загалом від початку року уклали 660 контрактів на 515 млн євро. Загальна вартість контрактів Фонду за весь час його роботи перевищила 1,32 млрд євро.

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За ці кошти закуповують силові трансформатори, обладнання для підстанцій, техніку та інші критично важливі елементи для відновлення електро-, тепло- та газопостачання в громадах.

Під час розмови сторони також узгодили подальші дії щодо визначення пріоритетних потреб і замовлення обладнання для посилення стійкості української енергосистеми.

Шмигаль подякував Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Артуру Лорковському та міжнародним донорам Фонду за підтримку української енергетики.

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