G7 взяла до відома позицію НБУ щодо законопроєкту про віртуальні активи

У представництві наголошують, що фінансова стабільність, прозорість і незалежність Нацбанку важливі для економічної стійкості України

Група послів країн G7 взяла до відома позицію Нацбанку України щодо законопроєкту про обіг віртуальних активів.

Про це повідомило представництво групи підтримки послів G7 в Україні у соцмережі X.

"Група G7 бере до відома позицію НБУ щодо законопроєкту про обіг віртуальних активів. Забезпечення фінансової стабільності, прозорості та незалежності НБУ залишається надзвичайно важливим для економічної стійкості України та ефективності міжнародної підтримки", – ідеться у повідомленні.

Контекст

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Представниця Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що незалежність НБУ є однією з ключових засад не лише монетарного, а й загального суверенітету держави.

За її словами, закон чітко визначає підстави для дострокового звільнення голови НБУ, а верховенство права є однією з ключових вимог для вступу України до ЄС. Матернова наголосила, що незалежність регулятора має вирішальне значення для фінансової стабільності.

Раніше, 3 листопада, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в розісланому парламентарям порядку денному зазначено розгляд відставки Андрія Пишного. Він зауважив, що зазвичай кадрові питання ставлять першими, а це стояло наприкінці. Це, на його думку, демонструє невизначеність питання.

Наступного дня Андрій Пишний заявив, що не писав заяв про відставку і не планує робити це "під тиском". Пишний нагадав, що за законом голова Національного банку України виконує обов'язки протягом семирічного терміну, а для його дострокового звільнення є вичерпний перелік підстав.

Він вважає, що зараз, коли питання його відставки знову з'явилося в публічному просторі "на тлі тривалого політичного тиску, маніпуляцій, цілеспрямованої та скоординованої кампанії з дискредитації, перевіряється не чиясь готовність залишити посаду, а реальна дієвість захисних механізмів і запобіжників та здатність держави дотримуватися встановлених у законі правил".

Також Пишний заперечує вплив на призначення радника наглядової ради Василя Веселого. УП писала, що Веселий і один з підозрюваних, Олександр Цукерман, обговорювали кандидатів до наглядової ради "Сенс Банку".

Процес призначення наглядової ради мав би бути незалежним.