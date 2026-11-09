На Рівненщині під атакою ворога опинилися енергетика, бізнес та житло

Люди не постраждали.

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Російська армія атакувала Рівненську область у ніч на 9 листопада. Під ударом була енергетика, житло та бізнес. Люди не постраждали.

"Північ Рівненщини зазнала атаки упродовж вечора та ночі. Під ударом опинилися енергетика, бізнес, житловий сектор", – написав начальник ОВА Олександр Коваль.

Він додав, що обійшлося без людських жертв.

Також Коваль опублікував фото вантажівки, що загорілася внаслідок ворожої атаки на цивільне приватне підприємство.