На Рівненщині під атакою ворога опинилися енергетика, бізнес та житло

Російська армія атакувала Рівненську область у ніч на 9 листопада. Під ударом була енергетика, житло та бізнес. Люди не постраждали.
"Північ Рівненщини зазнала атаки упродовж вечора та ночі. Під ударом опинилися енергетика, бізнес, житловий сектор", – написав начальник ОВА Олександр Коваль.
Він додав, що обійшлося без людських жертв.
Також Коваль опублікував фото вантажівки, що загорілася внаслідок ворожої атаки на цивільне приватне підприємство.
- У ніч на 9 листопада ППО знешкодила 276 цілей: 271 дрон та 5 "Бандеролей".