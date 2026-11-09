Росія вночі атакувала Хмельницький. Пошкоджено житлову забудову

В ОВА і міській раді повідомили, що інформації про потерпілих немає.

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Вночі 9 листопада російська армія атакувала житлову забудову Хмельницького. За інформацією голови ОВА Сергія Тюріна і мера міста Олександра Симчишина, пошкоджено приватні оселі.

На місці атаки спалахнули пожежі. Інформації про потерпілих немає.

«Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Ступінь пошкоджень зʼясовується. На разі, інформації про потерпілих немає. Дякую нашим силам ППО ЗСУ», – повідомив Симчишин.

Попереднього удару по місту ворог завдав 7 листопада. Було травмовано чоловіка.