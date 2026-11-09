Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вночі атакувала Хмельницький. Пошкоджено житлову забудову

В ОВА і міській раді повідомили, що інформації про потерпілих немає. 

Росія вночі атакувала Хмельницький. Пошкоджено житлову забудову
Попередня атака по Хмельницькому (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

Вночі 9 листопада російська армія атакувала житлову забудову Хмельницького. За інформацією голови ОВА Сергія Тюріна і мера міста Олександра Симчишина, пошкоджено приватні оселі.

На місці атаки спалахнули пожежі. Інформації про потерпілих немає.

«Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Ступінь пошкоджень зʼясовується. На разі, інформації про потерпілих немає. Дякую нашим силам ППО ЗСУ», – повідомив Симчишин. 

Попереднього удару по місту ворог завдав 7 листопада. Було травмовано чоловіка. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies