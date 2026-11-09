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У Херсонській області двоє людей постраждали через атаки РФ

Ворог бив по області дронами, із авіації та артилерії. 

У Херсонській області двоє людей постраждали через атаки РФ
Фото: Вікіпедія

Упродовж минулої доби російська армія поранила у Херсонській області двох людей. Ворог бив по регіону дронами, із авіації та артилерії. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Інгулівка, Микільське, Понятівка, Чайчине, Білозерка, Зорівка, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Берислав, Зміївка, Урожайне, Нова Кубань, Милове, Дудчани, Осокорівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», - написав Прокудін. 

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