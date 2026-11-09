У Черкаській області РФ пошкодила критичну інфраструктуру

В області знешкодили по 5 ракет та дронів.

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У ніч на 9 листопада російська армія атакувала Черкаську область. Пошкоджена критична інфраструктура. Люди не постраждали.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

«З вечора неділі наші захисники відбивали черговий повітряний напад рф. У межах області силами та засобами ППО, мобільними вогневими групами знешкоджено 5 російських ракет і 5 БпЛА», – повідомив він.

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Під ворожим прицілом був, зокрема, обласний центр. Там є наслідки для критичної інфраструктури. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше три будинки у приватному секторі. Горів гараж.

На іншій локації понівечена будівля приватного підприємства.

У Черкаському районі уламками ворожої цілі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

В Уманському райоі через падіння ворожого БпЛА в полі вигоріло 8 тюків соломи.

Фото: Чкркаська ОВА Наслідки російської атаки на Черкащині

Обстеження території триває. Усі відповідні служби працюють.