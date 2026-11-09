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У Черкаській області РФ пошкодила критичну інфраструктуру

В області знешкодили по 5 ракет та дронів. 

У Черкаській області РФ пошкодила критичну інфраструктуру
Наслідки російської атаки на Черкащині
Фото: Черкаська ОВА

У ніч на 9 листопада російська армія атакувала Черкаську область. Пошкоджена критична інфраструктура. Люди не постраждали. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

«З вечора неділі наші захисники відбивали черговий повітряний напад рф. У межах області силами та засобами ППО, мобільними вогневими групами знешкоджено 5 російських ракет і 5 БпЛА», – повідомив він. 

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Під ворожим прицілом був, зокрема, обласний центр. Там є наслідки для критичної інфраструктури.  Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше три будинки у приватному секторі. Горів гараж.

На іншій локації понівечена будівля приватного підприємства.

У Черкаському районі уламками ворожої цілі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

В Уманському райоі через падіння ворожого БпЛА в полі вигоріло 8 тюків соломи.

Наслідки російської атаки на Черкащині
Фото: Чкркаська ОВА
Наслідки російської атаки на Черкащині

Обстеження території триває. Усі відповідні служби працюють.

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