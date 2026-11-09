У Черкаській області РФ пошкодила критичну інфраструктуру

У ніч на 9 листопада російська армія атакувала Черкаську область. Пошкоджена критична інфраструктура. Люди не постраждали.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.
«З вечора неділі наші захисники відбивали черговий повітряний напад рф. У межах області силами та засобами ППО, мобільними вогневими групами знешкоджено 5 російських ракет і 5 БпЛА», – повідомив він.
Під ворожим прицілом був, зокрема, обласний центр. Там є наслідки для критичної інфраструктури. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше три будинки у приватному секторі. Горів гараж.
На іншій локації понівечена будівля приватного підприємства.
У Черкаському районі уламками ворожої цілі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
В Уманському райоі через падіння ворожого БпЛА в полі вигоріло 8 тюків соломи.
Обстеження території триває. Усі відповідні служби працюють.