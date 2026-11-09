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На Миколаївщині агента РФ, який видавав себе за співробітника СБУ, засудили до 15 років ув’язнення

Чоловік збирав дані про розташування українських військових в Очакові та інших населених пунктах області.

На Миколаївщині агента РФ, який видавав себе за співробітника СБУ, засудили до 15 років ув’язнення
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту РФ, який коригував російські удари по Очакову на Миколаївщині.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, чоловік видавав себе за заступника начальника обласного управління СБУ. Для конспірації він носив тактичний одяг і користувався підробленим посвідченням співробітника Служби, яке виготовив самостійно.

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Агент збирав інформацію про місця розташування українських військових, по яких російські війська готували удари ствольною та реактивною артилерією з тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Він об’їжджав місцевість на власному автомобілі та фіксував координати на смартфон.

Також після обстрілів чоловік збирав інформацію про їхні наслідки, щоб допомогти росіянам готувати нові атаки та коригувати повторні удари.

Як встановило розслідування, засуджений — мешканець Очакова. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

СБУ викрила агента та затримала його за місцем проживання у квітні 2024 року. Під час обшуків вилучили тактичний одяг, підроблене посвідчення та телефон із доказами співпраці з РФ.

Чоловіка визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

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