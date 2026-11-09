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Двох колаборантів зі Станиці Луганської заочно засудили до 8 років ув'язнення

Засуджені організовували псевдореферендум про приєднання Луганщини до Росії та співпрацювали з окупаційною владою.

Двох колаборантів зі Станиці Луганської заочно засудили до 8 років ув'язнення
Фото: СБУ в Донецькій та Луганській областях

За матеріалами Служби безпеки України двоє жителів Станиці Луганської отримали по 8 років позбавлення волі за колабораційну діяльність та сприяння окупаційній владі. Обидва засуджені переховуються на ТОТ, тому вироки ухвалили заочно.

Про це повідомляє в Донецькій та Луганській областях СБУ.

Однією із засуджених є колишня костюмерка місцевого будинку культури. У вересні 2022 року вона добровільно увійшла до складу так званої "територіальної виборчої комісії селища Станиця Луганська" та брала участь в організації псевдореферендуму щодо приєднання Луганської області до РФ.

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Жінка формувала списки виборців, видавала бюлетені, координувала роботу інших членів комісії, підраховувала голоси та складала підсумкові протоколи.

Суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційна діяльність.

Другий засуджений до повномасштабного вторгнення працював у банківській сфері. Після окупації селища він перейшов на бік РФ, а в жовтні 2024 року очолив так званий "Станично-Луганський комплексний центр соціального обслуговування населення».

За даними слідства, на цій посаді чоловік організовував допомогу учасникам так званої "СВО", ініціював виготовлення маскувального екіпірування для російських військових, а також брав участь в "інвентаризації" нерухомості місцевих жителів для її подальшого привласнення та взяття на кадастровий облік у РФ.

Обох чоловіків і жінку засудили до 8 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Відлік строку покарання розпочнеться з моменту їхнього затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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