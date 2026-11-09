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У Комишувасі внаслідок повторних атак РФ поранені рятувальники, також постраждали дві службові собаки

Пошкоджені кілька одиниць рятувальної техніки, травм зазнали двоє рятувальників та дві бельгійські вівчарки.

У Комишувасі внаслідок повторних атак РФ поранені рятувальники, також постраждали дві службові собаки
Фото: ДСНС України

У селі Комишуваха Запорізької області рятувальники ДСНС продовжують працювати під російськими обстрілами. Під час повторних атак ворожих безпілотників двоє надзвичайників отримали поранення, також постраждали дві службові собаки.

Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією рятувальників, лише за добу внаслідок масованих повторних атак російських БпЛА пошкоджені кілька одиниць спеціальної техніки. Пораненим надзвичайникам надають необхідну медичну допомогу.

Також постраждала бельгійська вівчарка Mria, яка працювала на місці російського удару у складі кінологічного розрахунку Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Суми". Під час повторної атаки собака отримала травму передньої кінцівки.

Ще одна бельгійська вівчарка Targan також зазнала гострої стресової реакції через вибух. У неї різко змінилися поведінка та психологічний стан. За даними ДСНС, наразі існує загроза, що собака більше не зможе повноцінно виконувати пошуково-рятувальні завдання.

Обох чотирилапих рятувальників направили на ветеринарне обстеження.

  •  45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли. Ще близько 19 осіб можуть бути під завалами.
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