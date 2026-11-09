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В Одеській області голову райсуду підозрюють у хабарі

За 30 тисяч гривень суддя обіцяв закрити адміністративне провадження щодо керування транспортним засобом у стані сп’яніння, заявили у Нацполіції.

В Одеській області голову райсуду підозрюють у хабарі
Голову суду викрили “на гарячому”

В Одеській області голову районного суду підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що за 30 тисяч гривень суддя обіцяв закрити адміністративне провадження щодо керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

7 листопада оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами НАБУ викрили голову суду “на гарячому”. 

З місця вилучено кошти одержані як неправомірна вигода.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Голові райсуду повідомлено про підозру.

  • У вересні стало відомо,що на Кіровоградщині суддю підозрюють в отриманні хабаря у справі про нетверезе водіння. Обвинувальний акт стосовно судді та посадовця органу місцевого самоврядування скеровано до суду для розгляду по суті.
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