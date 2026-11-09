В Одеській області голову районного суду підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.
Зазначається, що за 30 тисяч гривень суддя обіцяв закрити адміністративне провадження щодо керування транспортним засобом у стані сп’яніння.
7 листопада оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами НАБУ викрили голову суду “на гарячому”.
З місця вилучено кошти одержані як неправомірна вигода.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Голові райсуду повідомлено про підозру.
- У вересні стало відомо,що на Кіровоградщині суддю підозрюють в отриманні хабаря у справі про нетверезе водіння. Обвинувальний акт стосовно судді та посадовця органу місцевого самоврядування скеровано до суду для розгляду по суті.