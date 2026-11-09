Канада запровадила нові санкції проти Росії

Санкції спрямовані на російський ОПК, розробників балістичних ракет, учасників кібердіяльності та фінансові структури, які допомагають підтримувати воєнну економіку РФ.

Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 38 організацій та 24 фізичні особи.

Про це 9 листопада оголосила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі, ідеться у пресрелізі уряду.

Нові обмеження мають послабити військові спроможності Росії. Санкції стосуються підприємств оборонно-промислового комплексу, учасників розробки технологій балістичних ракет та осіб, причетних до кібердіяльності РФ.

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Також Канада посилює економічний тиск на Росію через санкції проти фінансових структур, серед яких криптовалютні біржі, що допомагають підтримувати російську воєнну економіку.

За словами Аніти Ананд, санкції мають обмежити можливості Владіміра Путіна завдавати ракетних ударів по українських містах.

"Канада вживає заходів, щоб підірвати здатність Путіна завдавати ракетних ударів по українських містах. Ми залишаємося непохитними у підтримці України та продовжуватимемо запроваджувати обмеження проти Росії, доки вона не припинить агресію та не поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України", – заявила Ананд.

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3500 фізичних та юридичних осіб, а також більш ніж 700 суден, причетних до порушення суверенітету й територіальної цілісності України та систематичних порушень прав людини.