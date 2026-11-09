Поліція Угорщини затримала Арона Орбана, брата колишнього прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Його підозрюють у причетності до торгівлі людьми.

Про це повідомляє угорське видання Kontroll. Інформацію про затримання 9 листопада також поширив прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Сам Віктор Орбан згодом підтвердив затримання брата. Він назвав справу "брудною грою" та заявив, що влада намагається усунути політичних опонентів. За його словами, справжньою мішенню є він сам, а брат став лише інструментом тиску.

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"Сьогодні уряд має звітувати перед Комітетом національної безпеки щодо "агентського скандалу". Це зведення рахунків – лише спосіб відвернути увагу. Те, що відбувається в Угорщині, – це не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків. Щоразу, коли уряд опиняється в незручному становищі, в дію вступає ÁVH (Управління державної безпеки). Мета цієї брудної гри – усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему. Головна мішень – я, а мій молодший брат – лише знаряддя", – написав Обран.

Поліція також повідомила про спецоперацію в Будапешті та передмістях. Під час неї затримали кількох підозрюваних і провели обшуки за місцями їхнього проживання. Імен затриманих правоохоронці не розголошували.

Розслідування проводять Національне бюро розслідувань та Агентство з повернення і захисту активів, створене новою владою для боротьби з корупцією.

За даними угорських медіа, один із епізодів розслідування може стосуватися незаконного сприяння в отриманні угорських віз для іноземців в обмін на гроші. Раніше журналісти пов’язували одну з компаній Арона Орбана з програмою спрощеного оформлення робочих віз.

Як зазначають місцеві ЗМІ, під час перебування Віктора Орбана при владі його брат, як і інші члени родини, створив кілька прибуткових бізнес-проєктів.

Угорщина оприлюднила тисячі документів таємної поліції комуністичної епохи. Перед публікацією ходили чутки, що Віктор Орбан був інформатором, проте його імені в цифровій базі даних не виявилося.