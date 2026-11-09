Інцидент стався близько місяця тому в місті Гюмрі, де розташована російська військова база.

У Вірменії затримали двох військовослужбовців російської військової бази в Гюмрі. Їх підозрюють у побитті громадянина України Дмитра Самуеленка.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією видання, українець звернувся до правоохоронців Вірменії та повідомив, що близько місяця тому двоє російських військових побили його в районі Ані міста Гюмрі.

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У Слідчому комітеті Вірменії повідомили, що розпочали розслідування за фактом імовірного застосування фізичної сили групою осіб. Також призначили судово-медичну експертизу. Проти двох російських військовослужбовців порушили кримінальну справу за підозрою в заподіянні легких тілесних ушкоджень. Їхніх імен не розголошують.

Мотиви ймовірного нападу поки невідомі.

Видання також згадує інший можливий випадок насильства за участю російських військових у Вірменії. Правозахисник Артур Сакунц заявив, що очолювана ним організація отримала відео, на якому російські солдати б'ють і принижують молодого чоловіка. Під час інциденту вони нібито говорили йому, що "Гюмрі – наше місто, місто російських солдатів".

Сакунц повідомив, що передав відеозапис до Генпрокуратури Вірменії. Водночас у Слідчому комітеті заявили, що не отримували повідомлення про цей інцидент.

Російська військова база в Гюмрі діє з 1995 року. У 2010 році угоду про її перебування у Вірменії продовжили до 2044 року. Раніше російських військових, обвинувачених у злочинах на території країни, під час розслідувань і судових процесів утримували на російській базі, а не під наглядом вірменських правоохоронців.

Зокрема, російського військового Валерія Пермякова, засудженого за вбивство семи членів вірменської родини в Гюмрі у 2015 році, спочатку утримували на базі, а згодом перевели до Росії для відбування довічного ув'язнення.

Росія зберегла військову присутність у Вірменії після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. 102-гу військову базу, на якій служать кілька тисяч військовослужбовців, створили в Гюмрі відповідно до міждержавної угоди, підписаної Росією та Вірменією у 1995 році.

Майбутнє російської бази нещодавно стало предметом дискусії між президентом РФ Владіміром Путіним і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

1 вересня Путін заявив, що Росія готова вивести військову базу "навіть завтра", якщо Вірменія більше не хоче її присутності. У відповідь Пашинян зазначив, що Єреван ніколи не порушував питання про виведення бази, однак не заперечуватиме, якщо Москва сама вирішить забрати свої війська. Він також наголосив, що присутність російської бази не має життєво важливого значення для Вірменії.