ДШВ: Росіяни втричі збільшили кількість штурмів на Гуляйпільському напрямку

Також окупанти змінили тактику інфільтрації: дедалі частіше намагаються просуватися по одному, а не малими групами по двоє-троє військових.

У жовтні російські війська втричі частіше штурмували позиції Сил оборони на Гуляйпільському напрямку, ніж у вересні. Водночас окупанти почали частіше пересуватися поодинці, намагаючись проникати на українські позиції.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, у смузі відповідальності корпусу росіяни продовжують нарощувати угруповання та намагаються доправляти особовий склад цивільним транспортом.

Раніше окупанти переважно пересувалися малими піхотними групами по двоє-троє військових. Тепер дедалі частіше намагаються інфільтруватися по одному. У ДШВ пояснюють зміну тактики збільшенням втрат противника від вогневого ураження Сил оборони по скупченнях російських військ.

Водночас поодинокі військові РФ, яким вдається проникнути на українські позиції, часто втрачають зв'язок із командуванням і залишаються без провізії. Українські захисники беруть їх у полон або знищують.

Найнапруженішою на цьому напрямку залишається ділянка поблизу Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського. Ці населені пункти розташовані неподалік Гуляйполя, яке російські війська намагаються використовувати для накопичення особового складу й техніки та як плацдарм для подальшого наступу в бік Запоріжжя.