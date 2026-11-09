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У Києві затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжках із сигаретних кіосків

За даними правоохоронців, зловмисник викрав сигарети, тютюнові стіки й нікотинові паучі на 115 тисяч гривень.

У Києві затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжках із сигаретних кіосків
Фото: Нацполіція

У Києві поліція затримала місцевого жителя, який уночі обкрадав уночі сигаретні кіоски у Святошинському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, 31-річний чоловік близько 03:00 прийшов до одного з кіосків на вулиці Академіка Єфремова. Він розбив камінням вікно, проник усередину та викрав сигарети, тютюнові стіки й нікотинові паучі на загальну суму майже 90 тисяч гривень.

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За кілька днів він скоїв аналогічний злочин в іншому кіоску на Берестейському проспекті. Звідти він забрав сигарети, тютюнові вироби та стартові пакети мобільного оператора на суму близько 25 тисяч гривень.

Загалом із двох торговельних точок чоловік викрав продукції майже на 115 тисяч гривень.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили місцеперебування порушника, і слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Чоловік вже був судимим за скоєння крадіжок.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена повторно, з проникненням до приміщення та в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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