Міноборони і БЕБ домовились про співпрацю для боротьби з корупцією

Мета - запобігати фінансовим і корупційним схемам, зменшувати ризики закупівлі неякісних товарів та зриву поставок для військових.

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Міністерство оборони домовилося з Бюро економічної безпеки про співпрацю, спрямовану на попередження економічних порушень в оборонній сфері.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Мета - запобігати фінансовим і корупційним схемам, зменшувати ризики закупівлі неякісних товарів та зриву поставок для військових", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міноборони передаватиме БЕБ інформацію про сумнівні дані в закупівлях. Аналітики Бюро перевірятимуть ці дані, а особливу увагу приділятимуть ціноутворенню, реальним власникам компаній та іншим можливим ризикам.

"Результати аналізу допоможуть Міноборони вдосконалити власні механізми управління ризиками", - йдеться в повідомленні.