Міноборони і БЕБ домовились про співпрацю для боротьби з корупцією

Міністерство оборони домовилося з Бюро економічної безпеки про співпрацю, спрямовану на попередження економічних порушень в оборонній сфері.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Мета - запобігати фінансовим і корупційним схемам, зменшувати ризики закупівлі неякісних товарів та зриву поставок для військових", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міноборони передаватиме БЕБ інформацію про сумнівні дані в закупівлях. Аналітики Бюро перевірятимуть ці дані, а особливу увагу приділятимуть ціноутворенню, реальним власникам компаній та іншим можливим ризикам.
"Результати аналізу допоможуть Міноборони вдосконалити власні механізми управління ризиками", - йдеться в повідомленні.
- Як повідомлялося, в жовтні міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з представниками оборонно-промислового комплексу України. Учасники обговорили прозорі правила роботи для виробників, прогнозованість державних закупівель і розширення виробничих спроможностей.