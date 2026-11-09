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Міноборони і БЕБ домовились про співпрацю для боротьби з корупцією

Мета - запобігати фінансовим і корупційним схемам, зменшувати ризики закупівлі неякісних товарів та зриву поставок для військових. 

Міноборони і БЕБ домовились про співпрацю для боротьби з корупцією
Фото: Міноборони

Міністерство оборони домовилося з Бюро економічної безпеки про співпрацю, спрямовану на попередження економічних порушень в оборонній сфері.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Мета - запобігати фінансовим і корупційним схемам, зменшувати ризики закупівлі неякісних товарів та зриву поставок для військових", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Міноборони передаватиме БЕБ інформацію про сумнівні дані в закупівлях. Аналітики Бюро перевірятимуть ці дані, а особливу увагу приділятимуть ціноутворенню, реальним власникам компаній та іншим можливим ризикам. 

"Результати аналізу допоможуть Міноборони вдосконалити власні механізми управління ризиками", - йдеться в повідомленні. 

  • Як повідомлялося, в жовтні міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з представниками оборонно-промислового комплексу України. Учасники обговорили прозорі правила роботи для виробників, прогнозованість державних закупівель і розширення виробничих спроможностей.
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