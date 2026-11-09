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Defense Tech

Фінляндія виділить Україні €300 млн на оборонні проєкти

Кошти спрямують на розвиток спільних виробничих проєктів і технологічного партнерства між оборонними компаніями двох країн

Фінляндія виділить Україні €300 млн на оборонні проєкти
Фото: ОПУ

Україна та Фінляндія домовилися про новий пакет оборонно-промислової співпраці на суму близько €300 млн. Із них €200 млн виділять в межах ініціативи Drone Deal, ще €100 млн — за програмою Build with Ukraine. Про це повідомили у Міноборони.

Про виділення коштів повідомили за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з фінською делегацією, до якої увійшли представники оборонної промисловості обох країн. Під час зустрічі сторони підписали сім документів, три з яких стосуються оборонно-промислової співпраці. 

Основну увагу під час зустрічі приділили практичним механізмам реалізації спільних проєктів, розвитку виробничої кооперації та розширенню прямих контактів між підприємствами. Окремо обговорили можливості прискорення розробки й впровадження нових технологічних рішень з урахуванням потреб українських військових.

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Серед перспективних напрямів співробітництва — виробництво безпілотних авіаційних систем, наземних роботизованих комплексів та інших видів сучасного озброєння.

Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр наголосила, що для реалізації спільних проєктів Україна може залучати не лише ресурси міжнародних партнерів, а й фінансування Європейського Союзу. Вона також зазначила, що Україна готова ділитися досвідом випробування оборонних технологій у бойових умовах, що допоможе партнерам удосконалювати власні розробки.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що цього року його країна вже надала Україні п’ять пакетів оборонної допомоги загальним обсягом понад €500 млн.

Нагадаємо, у серпні 2026 року українські та фінські оборонні компанії підписали три документи щодо розробки й виробництва безпілотних авіаційних систем та наземних роботизованих комплексів. А у вересні Україна та Фінляндія уклали Drone Deal, спрямований на розвиток співпраці у сфері безпілотних технологій.

Читайте такожDrone Deal з Фінляндією. Чому це важливо

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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