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Кличко: у Києві із опаленням вже майже 80% житлових будинків, які обслуговуються комунальними компаніями

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

Кличко: у Києві із опаленням вже майже 80% житлових будинків, які обслуговуються комунальними компаніями
Фото: Клос Ярина

Станом на ранок 9 листопада у Києві вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення.

Про це звітує мер столиці Віталій Кличко. 

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

Опалювальний сезон для житлових будинків у Києві стартував 2 листопада. 

Тепло в заклади соціальної сфери розпочали подавати ще 16 жовтня за заявками керівників закладів. 

Наразі в Києві до тепла підключили вже 247 медзакладів, 481 дитсадок і 387 шкіл. Тобто сумарно понад 80% закладів соцсфери столиці вже отримують тепло.

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