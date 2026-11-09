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Гвоздяр: Міноборони хоче зрівняти приватних і державних виробників у правах

Зміни планують провести і через урядові постанови, і через внутрішню цільову програму МОУ

Гвоздяр: Міноборони хоче зрівняти приватних і державних виробників у правах
Ганна Гвоздяр, заступниця Міністра оборони України
Фото: Зоряна Стельмах

Чинне законодавство дає переваги державному сектору оборонної промисловості, і Міністерство оборони планує зменшити цю різницю. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань оборонно-промислового комплексу Ганна Гвоздяр під час дискусії на майданчику LB.Talks на тему «Чим воювати завтра. Як Україні виграти технологічну гонку».

«Якщо ще роки чотири тому це було справедливо, бо вся основна оборонка була сконцентрована на державних підприємствах, то на сьогоднішній день ринок сильно виріс і ми бачимо абсолютно рівноцінних гравців приватної форми власності», — сказала заступниця міністра.

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За словами Гвоздяр, для війська немає різниці, хто постачає озброєння й техніку — приватний чи державний виробник, тому обом формам власності мають дати однакові можливості. Зміни планують провести і через урядові постанови, і через внутрішню цільову програму МОУ.

Окремо вона описала, як зараз влаштована державна підтримка галузі: гранти Brave1 для невеликих виробників, потім «долина смерті», а далі — масштабування підприємств державної форми власності.

«Це те, як, на жаль, на сьогоднішній день ця система влаштована», — зазначила заступниця міністра.

Міністерство має намір змінити підхід держави до витрачання коштів на розвиток озброєння. Для цього, за словами Гвоздяр, планують налагодити взаємодію з військовими: почути їхній план, чим вони збираються воювати і яким бачать своє озброєння, а далі за прозорими правилами вкладати кошти в ті розробки, які держава бачить частиною безпеки в майбутньому.

Коротко, про що йшлося під час LB.Talks – дивіться «Чим воювати завтра»: репортаж із дискусії LB.Talks про те, як Україні виграти технологічну гонку

Незабаром опублікуємо розширену версію обговорення.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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