​Кушнер і Віткофф проведуть консультації з Україною перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі

"Перед початком дводенних тристоронніх переговорів за участю України та Росії в Абу-Дабі ми зустрінемося з нашими партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії".

Радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф перед початком тристоронніх переговорів щодо України та РФ в Абу-Дабі проведуть зустріч із представниками України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії для координації позицій щодо європейської безпеки та майбутнього України після війни.

Про це Кушнер повідомив у соцмережі Х.

"Перед початком дводенних тристоронніх переговорів за участю України та Росії в Абу-Дабі ми зустрінемося з нашими партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, щоб продовжити тісні консультації та координацію, які ми здійснюємо протягом останніх кількох тижнів щодо європейської безпеки та майбутнього України після війни", – написав Кушнер.

Реклама

Він зазначив, що тристоронні переговори стануть першими з лютого.

За його словами, мета зустрічей – звести Україну та Росію для безпосереднього обговорення безпекових питань, пропозицій і можливих рішень щодо періоду після завершення війни.

Кушнер також висловив сподівання, що обговорення допоможуть визначити сфери спільних інтересів, напрацювати практичні рішення та надати імпульсу наступному етапу переговорного процесу.

Як повідомлялося, українська переговорна делегація вже вирушила до місця запланованих зустрічей із представниками США та Росії в Абу-Дабі. У вівторок та середу там має відбутись тристоронній формат перемовин.

Переговори України, США і Росії

10-11 листопада в ОАЕ відбудуться перші з лютого очні тристоронні переговори України, США і Росії. Перемовини в такому форматі розпочалися восени 2025-го, після того, як американці привезли до Києва мирний план, частина якого категорично не влаштовувала Київ, оскільки пропонувала відмову від української території. Зустрічі були зупинені після початку війни проти Ірану й зміни американського фокусу на Близький Схід.

У ході перемовин Україні і Росії не вдалося повністю узгодити свої позиції: Москва продовжувала наполягати на територіальних поступках, Україна – відкидати цей варіант і пропонувати зупинку бойових дій на поточних лініях, а США – просувати «демілітаризовану зону» з іноземним спостереженням. Сторони напрацювали 28-пунктний план, але затвердити його не змогли. Однак вагомим наслідком переговорів стало відновлення обмінів полоненими.

3 листопада Віткофф анонсував новий раунд переговорів між Росією та Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що на перемовинах йтиметься про гарантії безпеки після війни і питання відновлення.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що питання закінчення війни можливо розв'язати лише на найвищому рівні, але він вважає, що зустрічі команд можуть наблизити перемовини на рівні президентів.