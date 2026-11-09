ЄС продовжив військову навчальну місію для України до 2028 року

Рада ЄС також вирішила відкрити представництво місії EUMAM Ukraine в Україні, яке координуватиме роботу з українським військовим керівництвом.

Рада Євросоюзу продовжила мандат місії з надання військової допомоги Україні EUMAM Ukraine ще на два роки. На її роботу упродовж цього періоду передбачили майже 300 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Після стратегічного перегляду місії Рада ЄС також ухвалила рішення відкрити її представництво в Україні. Воно координуватиме діяльність безпосередньо з українським військовим керівництвом, Збройними силами України та міжнародними партнерами.

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Мандат EUMAM Ukraine розширили з урахуванням бойового досвіду України. Надалі місія більше зосереджуватиметься на вдосконаленні військової підготовки відповідно до потреб української оборони.

EUMAM Ukraine продовжить співпрацю зі США, Великою Британією, Канадою, Норвегією та іншими партнерами. Також місія координуватиме діяльність із Коаліцією охочих і країнами НАТО в межах командування НАТО з питань безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Місію EUMAM Ukraine створили 17 жовтня 2022 року. Її стратегічна мета – посилення військового потенціалу ЗСУ, щоб Україна могла захищати свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, суверенітет і цивільне населення від російської агресії.

У межах місії українські військовослужбовці проходять індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку на території країн ЄС. Місія також координує навчання, яке проводять держави-члени, та забезпечує його обладнанням летального й нелетального призначення.

Фінансування EUMAM Ukraine здійснюється через Європейський фонд миру.

EUMAM (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine) – це навчальна місія ЄС, створена у 2022 році для підготовки українських військовослужбовців. У 2024 році її мандат уже продовжували на два роки. Тоді повідомлялося, що місія вже підготувала 63 000 солдатів ЗСУ і у найближчі місяці підготує ще 15 000.