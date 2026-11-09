Активісти та посольство України закликають скасувати майстер-клас пропутінського скрипаля Рєпіна в Мічигані

Згідно із анонсом, розміщеним на сайті Університету штату Мічиган, на 11 листопада заплановано віртуальний майстер-клас російського скрипаля Вадим Рєпіна. В програмі – розмова, яку має провести професор університету Дмитро Берлінський для студентів музичного коледжу університету.

Посольство України в США направило керівництву навчального закладу лист, у у якому висловило занепокоєння щодо участі Рєпіна в заході для студентів. У листі, текст якого є в розпорядженні редакції LB.ua, тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах Денис Сєнік нагадує:

«Від початку повномасштабного російського вторгнення Фонд розвитку мистецтв Вадима Рєпіна отримав понад 100 мільйонів рублів від Президентського фонду культурних ініціатив, органу, який підзвітний безпосередньо адміністрації президента Росії і діє як інструмент державної культурної політики. У березні 2025 року Президент Путін особисто схвалив діяльність пана Рєпіна, надіславши лист учасникам Транссибірського арт-фестивалю, організатором якого є пан Рєпін. Цей лист було опубліковано на сайті Кремля. Пан Рєпін та його родина мають незаперечно міцні зв'язки з російським урядом».

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Також дипломат нагадує, що 21 лютого 2024 року пан Рєпін виступив із Державним Кремлівським оркестром на концерті, організованому Кремлівським фондом до Дня захисника Вітчизни, який відкрито подавався як данина шани «великим захисникам» Росії.

«Пан Рєпін є частиною російських пропагандистських зусиль, спрямованих на покращення міжнародного іміджу Росії та приховування правди про щоденні жахливі атаки на українських цивільних», – йдеться в листі.

Дипломат також нагадав, що раніше Центр європейських та євразійських студій Університету штату Мічиган випустив заяву із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її підписали 38 професорів університету.

Із вимогою скасувати співпрацю з Вадимом Рєпіним виступили також активісти організації Arts Against Aggression. У зверненні, опублікованому на сайті організації, вони також підкреслили тісні звʼязки скрипаля з Путіним. А також закликали звернути увагу фінансові звʼязки професора Берлінського із фестивалем Рєпіна.

Нагадаємо, що раніше цієї осені було скасовано виступи Рєпіна в Maryland Hall разом із Annapolis Symphony Orchestra, попередньо заплановані на 6 і 7 листопада. Завдяки протестам місцевих активістів, петиції з понад 900 підписами та зверненню Посольства України запрошення російському скрипалеві було відкликано. Замість Рєпіна на сцену Maryland Hall вийшла американська скрипалька Франческа Андереґ (Francesca Anderegg).