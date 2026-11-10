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У Празі проведуть Тиждень українського кіно

В програмі – актуальні художні та документальні фільми, а також архівна стрічка 1934 року. 

CultHub
У Празі проведуть Тиждень українського кіно
Фрагмент афіші фестивалю
Фото: acebook.com/ukrajinafilmfest/

З 24 до 30 листопада у Празі проходитиме «Тиждень українського кіно 2026» (Týden ukrajinského filmu). Про це повідомляють організатори. 

У програмі — художні та документальні фільми, а також особлива архівна стрічка 1934 року, яка довгий час була недоступною для широкої аудиторії.

Фільми у програмі:

  • 24 листопада, 18:00 — «Весна» Ростислава Кирпиченка. Воєнна драма про священника в окупованому українському місті, який таємно повертає тіла загиблих мирних жителів їхнім родинам.
  • 26 листопада, 17:00 — «Поверніть мені ім’я» Марʼяна Кушніра. Документальний фільм про ідентифікацію загиблих українських військових. Після показу запланована дискусія.
  • 27 листопада, 19:00 — «Кришталевий палац» (1934). Рідкісна українська кінокартина, яку відреставрували та представили на Berlinale Classics у 2026 році. Після перегляду можна буде долучитися до обговорення з кінознавцем.
  • 29 листопада, 16:00 — «Довженко. Перший погляд» Костянтина Коновалова. Фільм про молодого Олександра Довженка та його перші кроки у світі кіно в Одесі 1926 року.
  • 30 листопада, 18:00 — «За перемогу!» Валентина Васяновича. Драмеді про українського режисера, який після перемоги України намагається зняти фільм про повоєнне життя.

Усі покази відбудуться в кінотеатрі Atlas. Фільми демонструватимуться мовою оригіналу із субтитрами.

Тиждень українського кіно організовує громадська організація Ruta, z. s. у співпраці з кінодистриб’ютором Kinovarta та кінофестивалим Jeden svět за фінансової підтримки Фонду Пилипа Орлика та Британської ради в Чеській Республіці. Фестиваль проходить під егідою Посольства України в Чеській Республіці.

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