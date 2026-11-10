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Документальний фільм «ІЗОЛЯЦІЯ» покажуть у кінотеатрах Франції

Стрічка режисера Ігоря Мінаєва розповідає про три періоди життя донецького простору «Ізоляція».

CultHub
Документальний фільм «ІЗОЛЯЦІЯ» покажуть у кінотеатрах Франції
Кадр із фільму
Фото: pistoleros-prod.com

Фільм про донецький культурний простір, перетворений на катівню, покажуть у французьких кінотеатрах з 11 листопада 2026 року. Прокату передує прем’єра в Парижі за участі Amnesty International France та FIDH.

11 листопада у Франції стартував кінопрокат документального фільму «ІЗОЛЯЦІЯ» українського режисера Ігоря Мінаєва. По це повідомляє пресслужба фонду «Ізоляція».

Дистриб’ютором фільму у Франції є компанія Pistoleros.

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«ІЗОЛЯЦІЯ» простежує три життя одного місця в Донецьку: завод ізоляційних матеріалів, збудований у радянські часи, культурний простір і катівню. У 2010 році на території колишнього заводу постав культурний простір ІЗОЛЯЦІЯ, який приймав українських та іноземних митців і мисткинь.

9 червня 2014 року простір захопили збройні формування, підконтрольні Російській Федерації. Відтоді колишній культурний простір використовують як місце незаконного утримання людей, жорстокого поводження й катувань. Фільм поєднує архівні матеріали та свідчення людей, які пройшли через цю в’язницю. Кількість жертв досі невідома.

У 2024 році фільм отримав приз професійного журі Міжнародного фестивалю історичного кіно в Пессаку (Франція).

Французький прокат фільму відбувається на тлі судового процесу у Франції. У квітні 2026 року у Франції затримали й взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних у в’язниці «Ізоляція».

 

Фільм покажуть у містах Валанс, Обена, Верну-ан-Віваре, Ламастр, Гінгам, Ланніон та Сен-Дона-сюр-л’Ербассі. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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