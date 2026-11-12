Колишній британський радник з питань нацбезпеки закликав НАТО “перейти в наступ” на Росію

Марк Седвілл заявив, що західний альянс має створювати для Москви “стратегічні дилеми” та ситуації, що становлять для неї “небезпеку”.

Колишній радник Великої Британії з питань національної безпеки Марк Седвілл закликав НАТО “перейти в наступ” на Росію, щоб режим Володимира Путіна відчув, що перебуває “під загрозою”.

Про це він заявив, виступаючи на форумі “Atlantic Future Forum”, повідомляє Financial Times.

Седвілл заявив, що західний альянс має створювати для Москви “стратегічні дилеми” та ситуації, що становлять для неї “небезпеку”.

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Він зазначив: “НАТО – це оборонний альянс, але найефективніша форма оборони – це часто... перехід у наступ проти наших супротивників”.

“Як змусити їх відчути, що вони перебувають під загрозою, замість того щоб просто віддавати їм ініціативу й лише захищатися?”, – додав він, уточнивши, що йдеться про всі сфери, зокрема сухопутну, морську, повітряну, кіберпростір і космос.

За словами осіб, обізнаних із поглядами Седвілла, серед можливих заходів для посилення дій Заходу проти Москви він розглядає проведення наступальних кібератак, більш рішучі кроки проти “тіньового флоту” Росії, а також ліквідацію російських шпигунських мереж у Європі.

FT нагадує, що Росію пов’язують із підпалами, втручанням у роботу підводної інфраструктури, кібератаками, які завдали економікам європейських країн збитків на мільярди фунтів стерлінгів, а також зі спробою атаки за допомогою безпілотника в аеропорту Лейпцига цього літа.

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Водночас віцеадмірал Руне Андерсен, високопоставлений норвезький командувач, застеріг, що НАТО має приділити увагу управлінню ескалацією у відносинах із Росією, аби уникнути “непорозумінь” у Північній Атлантиці, де Альянс стрімко наростив свою присутність.

“Ми сильні, ми повернули авіаносці в цей регіон, а також стратегічну авіацію – усе це необхідно і добре”, – зазначив Андерсен, виступаючи на форумі.

“Тож я хотів би, щоб ми приділили належну увагу калібруванню цього стримування, розумінню того, як воно сприймається російською стороною, а також переконалися, що здатні демонструвати таку силу, не створюючи при цьому жодних непорозумінь”, – додав військовий.

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Фото: EPA/UPG Високопоставлений норвезький командувач Руне Андерсен

На думку Роба Джонсона, директора Центру дослідження змін у характері війни при Оксфордському університеті, економічний тиск має залишатися основною стратегією НАТО щодо Росії. Як приклад він навів заходи, спрямовані проти російського “тіньового флоту”.

FT додає, що дискусія щодо підходу НАТО до Москви розгорнулася на тлі заяви речника Міністерства закордонних справ Росії про те, що російське оборонне відомство готове до діалогу зі своїм британським колегою, якщо Велика Британія виявить відповідну ініціативу.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг повідомив виданню, що хотів би, аби Британія та Росія знайшли нові канали комунікації задля уникнення “ризику прорахунку”.

Водночас британські посадовці наголосили, що попередні спроби Великої Британії налагодити військові контакти з Москвою на високому рівні – зокрема, пропозиції провести телефонні розмови між начальником Генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим та двома британськими міністрами оборони (попереднім і нинішнім) – були відхилені російською стороною.