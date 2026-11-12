Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя: поранена жінка

Дрон влучив у вікно приватного будинку. Жінка дістала травми ніг. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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