Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя: поранена жінка

Росія атакувала дронами приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок удару російського безпілотника поранена жінка.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Дрон влучив у вікно приватного будинку. Жінка дістала травми ніг. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.
- Минулої доби 15 людей, зокрема одна дитина, були поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Окупанти завдали 797 ударів по 55 населених пунктах.
- Вранці російські війська атакували керованими авіабомбами селище Балабине Запорізької області. Унаслідок ударів загинула 99-річна жінка, а 12-річна дівчинка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна. Дитину госпіталізували, її стан медики оцінювали як задовільний.