Ворог масовано атакував Одесу та передмістя дронами (оновлено)

Російська армія масовано атакувала дронами Одесу і передмістя. Є влучання в багатоповерхівку в обласному центрі.
Також пошкоджено гараж, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Інформації про потерпілих станом на 11:50 немає.
«Всі профільні служби працюють на місцях. Наслідки атаки уточнюються», – сказав очільник адміністрації.
О 12:21 Кіпер розповів про повторний удар по Одесі. Унаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль. Інформації про постраждалих немає. Пожежу вже загасили.
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