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Ворог масовано атакував Одесу та передмістя дронами (оновлено)

Є дані про пошкодження будинку й гаражного приміщення.  Внаслідок повторного удару загорівся автомобіль.

Ворог масовано атакував Одесу та передмістя дронами (оновлено)
Удар по Одесі
Фото: Одеська ОВА

Російська армія масовано атакувала дронами Одесу і передмістя. Є влучання в багатоповерхівку в обласному центрі.

Також пошкоджено гараж, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Інформації про потерпілих станом на 11:50 немає. 

«Всі профільні служби працюють на місцях. Наслідки атаки уточнюються», – сказав очільник адміністрації.

О 12:21 Кіпер розповів про повторний удар по Одесі. Унаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль. Інформації про постраждалих немає. Пожежу вже загасили.

  • З ночі триває російська атака на різні регіони України. Після ударів балістикою по столиці і Київській області росіяни стали бити безпілотниками по різних містах. В Києві загинула жінка, є поранені. 
  • У Ковелі ворог вдарив по митному терміналу. Поранено одну людину. 
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