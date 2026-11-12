Ворог масовано атакував Одесу та передмістя дронами (оновлено)

Є дані про пошкодження будинку й гаражного приміщення. Внаслідок повторного удару загорівся автомобіль.

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Російська армія масовано атакувала дронами Одесу і передмістя. Є влучання в багатоповерхівку в обласному центрі.

Також пошкоджено гараж, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Інформації про потерпілих станом на 11:50 немає.

«Всі профільні служби працюють на місцях. Наслідки атаки уточнюються», – сказав очільник адміністрації.

О 12:21 Кіпер розповів про повторний удар по Одесі. Унаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль. Інформації про постраждалих немає. Пожежу вже загасили.