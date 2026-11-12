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У Києві через влучання дрона пошкоджена багатоповерхівка. Є загибла і поранені (оновлено)

Екстрені служби на місці. 

У Києві через влучання дрона пошкоджена багатоповерхівка. Є загибла і поранені (оновлено)
Віталій Кличко
Фото: Facebook-сторінка Віталія Кличка

У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у багатоповерхівку, загорілося між поверхами. За інформацією станом на 9:15, загинула жінка 44 років, поранені двоє людей.

Про удар написав мер міста Віталій Кличко. За його інформацією станом на 9:09, кількість потерпілих зросла до двох. 

"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку", – йдеться у його повідомленні. 

О 9:15 Київська міська військова адміністрація повідомила, що удар забрав життя жінки. 

Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху. Екстрені служби на місці. Пораненим надали допомогу на місці. 

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