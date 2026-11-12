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РФ вночі завдала комбінованого удару. ППО знешкодила 94 цілі

Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння уламків у 18 місцях. 

РФ вночі завдала комбінованого удару. ППО знешкодила 94 цілі
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 12 листопада росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами та дронами різних типів. ППО знешкодила 94 цілі, але також є влучання.

Про це повідомили у Повітряних силах

Починаючи із 18:00 11 листопада противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Воронезької, Курської областей Росії. 

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Також запущені 123 ударні БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово в РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння уламків у 18 місцях. 

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