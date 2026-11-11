Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Хмельниччині

Ввечері, 11 листопада, росіяни знову атакували Хмельницьку область. Постраждала енергетична інфраструктура.
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання. Це спричинило аварійне відключення електроенергії у Шепетівському районі.
Також виникла пожежа.
Енергетики вживають заходів для відновлення електропостачання.
- Вранці Росія атакувала Хмельниччину. У Хмельницькому районі пошкоджень зазнала територія одного з підприємств. Внаслідок удару травмувалася людина.