Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Хмельниччині

Внаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання. Це спричинило аварійне відключення електроенергії у Шепетівському районі.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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