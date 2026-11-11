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Адвокат ексспівробітника СБУ Дуки: Працівники Служби безпеки добровільно збирають гроші на заставу генералу

Спочатку кошти збирали працівники центрального апарату.

Адвокат ексспівробітника СБУ Дуки: Працівники Служби безпеки добровільно збирають гроші на заставу генералу
Сергій Дука
Фото: Transparency International Ukraine

Співробітники Служби безпеки України з власної ініціативи збирають гроші на заставу фігуранту розслідування НАБУ і САП «Карфаген», колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Сергієві Дуці.

Про це заявив адвокат Дуки Юрій Сухов, передає «Радіо Свобода».

Так він прокоментував інформацію «Української правди» про те, що в регіонах зі співробітників спецслужби нібито збирають по 50-150 тисяч: оперативники мають перерахувати 50 тисяч гривень, а начальники секторів та начальники відділів та їхні заступники – по 150 тисяч гривень.

За словами адвоката Дуки, співробітники спецслужби роблять внески лише добровільно. Спочатку кошти збирали працівники центрального апарату, однак після оголошення судового рішення до ініціативи почали долучатися й колеги з регіональних управлінь СБУ.

  • Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних колцентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.
  • На записах НАБУ Сергій Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.
  • Детальніше про операцію «Карфаген» читайте в матеріалі LB.ua
  • 6 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - тримання під вартою до 2 січня 2027 року з можливістю застави 65 млн грн.
  • 10 листопада стало відомо, що на заставу Дуці вже назбирали 44 млн, а 11 листопада прокурор у справі Микола Карась назвав більшу цифру - уже майже 50 млн грн. 
  • Нещодавно за першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, якого згадують у нових записах НАБУ у справі "Карфаген", внесли заставу в розмірі 15 млн гривень.
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