Адвокат ексспівробітника СБУ Дуки: Працівники Служби безпеки добровільно збирають гроші на заставу генералу

Співробітники Служби безпеки України з власної ініціативи збирають гроші на заставу фігуранту розслідування НАБУ і САП «Карфаген», колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Сергієві Дуці.

Про це заявив адвокат Дуки Юрій Сухов, передає «Радіо Свобода».

Так він прокоментував інформацію «Української правди» про те, що в регіонах зі співробітників спецслужби нібито збирають по 50-150 тисяч: оперативники мають перерахувати 50 тисяч гривень, а начальники секторів та начальники відділів та їхні заступники – по 150 тисяч гривень.

За словами адвоката Дуки, співробітники спецслужби роблять внески лише добровільно. Спочатку кошти збирали працівники центрального апарату, однак після оголошення судового рішення до ініціативи почали долучатися й колеги з регіональних управлінь СБУ.

Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних колцентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.

На записах НАБУ Сергій Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.

Детальніше про операцію «Карфаген» читайте в матеріалі LB.ua.

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