​СБУ затримала підозрюваного в наводенні атак ворога по Ізюмщині

Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку близьких стосунків у профільних Телеграм-чатах.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали на Харківщині ще одного ймовірного ворожого коригувальника. Ним виявився місцевий житель, якого підозрюють у наведенні атак росіян на запасні командні пункти, склади та бойові позиції Сил оборони на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

З'ясувалося, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку близьких стосунків у профільних Телеграм-чатах. Для залучення його до співпраці вони створили фейковий акаунт від імені жінки, яка потім і координувала його злочинні дії.

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Так, за її дорученням чоловік обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ. Крім цього, він відстежував для росіян основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку фронту.

"Після розвідвилазок інформатор записував для «онлайн-подруги» голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів у прифронтовій зоні. Кіберфахівці СБУ задокументували розвідувально-підривну діяльність фігуранта і затримали його за місцем проживання", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із чатом у месенджері, в якому він контактував із російськими спецслужбістами через "кураторку". Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.