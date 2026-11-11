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Дрони атакували Ленінградську область в районі порту Усть-Луга

На місці ударів спалахнула пожежа. 

Вночі 11 листопада дрони атакували Ленінградську область Росії. Вибухи лунали в порту Усть-Луга, заявив губернатор Алєксандр Дрозденко.

За його попередньою інформацією, є влучання в портовій зоні. На місці удару спалахнула пожежа, аварійно вимкнулася підстанція селища.

«Внаслідок влучання кількох БпЛА сталося загоряння, постраждали троє робітників», – сказав Дрозденко в Telegram, додавши, що загрози для життя потерпілих немає.

Він стверджує, що над областю за ніч збили 150 дронів. 

Усть-Луга – це морський торговельний порт і база обслуговування ворожого флоту. Українські дрони вже атакували порт, зокрема в серпні. 

 

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